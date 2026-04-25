Vox exige al Ayuntamiento de Oviedo actuar ante el socavón del Paseo de los Álamos

Socavón del Paseo de los Álamos en Oviedo - VOX OVIEDO

OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha pedido este sábado al Ejecutivo local que actúe sobre el socavón de mayores dimensiones del mosaico del Paseo de los Álamos, al considerar que el deterioro del pavimento "se encuentra sumido en un estado de total abandono".

En una nota de prensa, la portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha anunciado la presentación de una pregunta y ruego para la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos en la que reclama medidas preventivas mientras no se acometa su reparación.

La formación recuerda que en enero de 2026 trasladó una denuncia y un escrito formal a la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, cuya respuesta recibió en febrero, y afirma que en ese documento se advertía al Ayuntamiento de Oviedo de que se habían ejecutado 'obras de relleno que afectan al pavimento del mosaico' sin un estudio previo adecuado.

También señala que, según esa contestación, "no deberían acometerse intervenciones puntuales sin informe de restauración ni la autorización preceptiva de la Consejería".

A juicio de Peralta, el paso del tiempo "agrava la situación" y el socavón "refleja una pérdida material de teselas y de valor patrimonial". "El tiempo pasa y la degradación y el mal estado del mosaico se va acrecentando. Por eso reclamamos que se señalice y se valle el perímetro afectado para proteger a los viandantes y evitar una mayor pérdida del patrimonio hasta que se decida si se ejecuta la reparación del socavón", ha dicho.

Además, la portavoz de Vox ha pedido que se incorporen al acta de la comisión, si existen, el informe del restaurador, la solicitud de autorización a la Consejería y la propia autorización administrativa para actuar sobre el socavón.