Vox exige un cronograma para que la Semana Santa de Oviedo sea Fiesta de Interés Turístico Regional en 2027

Procesión del Domingo de Resurección en Oviedo en 2026. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo llevará a la próxima Comisión Plenaria de Economía un ruego para que el Consistorio elabore un cronograma con actuaciones concretas y plazos definidos para que la Semana Santa de Oviedo sea declarada como Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias en 2027.

En nota de prensa, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha explicado que tras el "éxito" de la Semana Santa, "es fundamental dar un paso más y trabajar de inmediato, para que obtenga el reconocimiento que merece". "El Ayuntamiento debe detallar qué actuaciones va a poner en marcha, con qué fechas y con qué cronograma, para asegurar que el objetivo se cumpla en 2027", ha remarcado.

Vox presentó en marzo una iniciativa para impulsar la declaración de la Semana Santa ovetense como Fiesta de Interés Turístico Regional, iniciativa que provocó que la Junta de Hermandades de Oviedo criticase el "uso político" de la Semana Santa. "Lamentamos que nuestra propuesta fuese rechazada por el PP, porque esta fiesta cuenta con historia, tradición, participación y proyección turística suficiente para optar a ese reconocimiento, pero para ello, hace falta voluntad política y una planificación rigurosa", ha agregado.