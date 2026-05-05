Vox exige la dimisión de Barbón y ve en las ayudas por siniestros laborales una "confesión de culpa" por Cerredo

El diputado de Vox Asturias Gonzalo Centeno durante la rueda de prensa de este martes en la Juna General. - EUROPA PRESS

OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General Gonzalo Centeno ha detallado este martes las alegaciones de su grupo al borrador del dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo, entre las que destaca la petición de dimisión del presidente del Principado, Adrián Barbón, como responsable máximo de la "descoordinación" administrativa, y la inclusión del alcalde de Degaña por "dejación de funciones".

En rueda de prensa, Centeno se ha referido a las ayudas para víctimas de siniestros laborales que está estudiando el Ejecutivo, calificándolas de "prueba de confesión de delito". Para el diputado, el hecho de que la Administración plantee un adelanto de indemnizaciones supone admitir una cuota de responsabilidad que debe sustanciarse mediante un procedimiento de responsabilidad patrimonial. "Por mucho que lo quieran diluir en todos los siniestros, están reconociendo su parte de culpa", ha aseverado, tildando la medida de "ocurrencia a golpe de sentimentalismo".

Centeno ha centrado sus críticas en Barbón, al que exige responsabilidades políticas directas por su labor de coordinación. El parlamentario de Vox ha utilizado un símil para explicar su postura: "Cuando falla el sobrecargo, el piloto y el jefe de máquinas, el responsable es el capitán. No se es capitán solo para ir de crucero o visitar México; hay que ejercer la responsabilidad".

En este sentido, ha rechazado el intento de la Federación Socialista Asturiana (FSA) de "judicializar" el proceso para postergar responsabilidades. "Los delitos y faltas se cometen tanto por acción como por omisión. Tan culpable es el violador como el policía que asiste y no hace nada; la Administración es responsable por omitir su deber de vigilancia en el dominio público", ha sentenciado.

AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA Y GUARDERÍA RURAL

Dentro de las alegaciones presentadas, Vox pone el foco en la "actuación irregular" del Ayuntamiento de Degaña. Centeno ha denunciado una "dilatación intencionada" en la autorización de licencias y una dejación de funciones sancionadoras cuando "todo el mundo sabía que se estaba extrayendo carbón".

Asimismo, propone potenciar y valorar la labor de la Guardería de Medio Rural, a quienes define como "los ojos de la Administración". Según Centeno, estos agentes dieron traslado de los indicios de irregularidades, pero falló la coordinación entre consejerías para actuar sobre el terreno.

Respecto a los funcionarios señalados en el borrador, Centeno ha matizado que, si bien no los excluyen de responsabilidad, sí proponen aplicar una "eximente de obediencia debida". Centeno ha argumentado que la Administración es un órgano jerarquizado y que los técnicos "obedecían órdenes" de sus superiores, a quienes consultaban todas las decisiones importantes. "Lo único que les reprobamos es que no hicieran un voto discrepante", ha añadido.

A pesar de estas puntualizaciones, Centeno ha reconocido que el borrador presentado por la presidencia de la comisión es "correcto en el fondo" y que las fuerzas de la derecha están "de acuerdo en lo sustancial".