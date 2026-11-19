Archivo - Las concejalas de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta y Alejandra González. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo llevará a la próxima Comisión de Urbanismo la situación del antiguo enlace de la AS-II con La Corredoria, cerrado desde septiembre de 2019, para exigir al equipo de gobierno explicaciones sobre las gestiones realizadas para conseguir su reapertura y sobre el estudio de tráfico anunciado hace más de un año por el concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta.

En una nota de prensa, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha recordado que el 7 de octubre de 2025 el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción de urgencia presentada por su grupo municipal para impulsar el diálogo entre el Ayuntamiento y el Principado y avanzar hacia la recuperación de esta conexión. "Ha pasado más de un año desde que conseguimos que todos los grupos municipales se comprometieran a trabajar por la reapertura del enlace. Y, mientras tanto, los vecinos siguen esperando", ha lamentado.

La portavoz ha recordado también que, en octubre de 2025, Ignacio Cuesta anunció que el Ayuntamiento había encargado un estudio de tráfico y movilidad que estaría disponible en pocos días y que serviría para justificar la necesidad de recuperar el acceso.

Peralta ha reprochado además el cruce de responsabilidades entre el Ayuntamiento, gobernado por el PP, y el Principado, gobernado por el PSOE, "mientras continúa sin resolverse una reivindicación vecinal que se arrastra desde hace siete años".

Vox preguntará en comisión por las conclusiones del estudio anunciado, las gestiones realizadas desde la aprobación de su moción y los impedimentos técnicos o administrativos que siguen obstaculizando la reapertura, así como por la existencia de un calendario concreto de actuaciones.