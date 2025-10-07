El pleno de Oviedo pide la reapertura del vial de la AS-II en La Corredoria

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado, por unanimidad, una moción de urgencia de Vox para reclamar el diálogo entre administraciones para reabrir el vial de la AS-II y La Corredoria cerrado hace seis años.

La propuesta ha logrado unir a toda la corporación en la necesidad de reabrir este vial, tal y como los vecinos de La Corredoria demandan, para resolver problemas de movilidad en un barrio con población creciente.

El concejal de Planeamiento y gestión urbanística, Ignacio Cuesta, ha anunciado que el Ayuntamiento ya ha encargado la contratación de un estudio de tráfico y movilidad que justifique la necesidad o conveniencia de la reapertura del vial. Cuesta ha realizado esta acción después de haber hablado con el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, en el inicio de las obras de la rotonda de Luis Oliver en Oviedo. "Lo tendremos en pocos días", ha asegurado, indicando que posteriormente se procederá a la reapertura "o no" del vial y en qué condiciones.

DECAE UNA MOCIÓN CONJUNTA DE PSOE E IU SOBRE LA HUELGA DE TUA

Por otro lado, el pleno ha acogido el debate de una moción conjunta de PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo para instar al Equipo de Gobierno a mediar en el conflicto entre los trabajadores de TUA y la empresa. La moción ha sido rechazada al contar únicamente con los votos favorables de los grupos proponentes.

La iniciativa pretendía que el concejal Ignacio Cuesta hablase directamente con la familia propietaria de TUA para poner fin al conflicto y que retire la demanda por supuesta huelga ilegal. "Tienes el mando, manda", le ha pedido el edil de IU Alejandro Suárez a Cuesta.

El concejal del PP, por su parte, ha reprochado a PSOE e IU que pretendan que el Ayuntamiento "haga suyas" las reivindicaciones de los trabajadores y tome parte. "Esa no es una función de este Equipo de Gobierno", ha defendido. Respecto a las principales demandas de los trabajadores --la instalación de baños en cada cabecera de línea y rechazar la instalación de un sistema de videovigilancia--, Cuesta ha asegurado que "no hay ejemplo" ni en España ni en Europa de una medida como la propuesta respecto a los aseos.

Del sistema de videovigilancia 'DriveCam', Cuesta ha defendido que sistemas similares se han instalado ya en "miles y miles de autobuses" en España y el resto del mundo, con el objetivo de minorar la siniestralidad.

OTROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

Por otro lado, el pleno ha aprobado, con los votos de PP e IU, la desestimación de los recursos de reposición interpuestos contra el Convenio Urbanístico entre el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo para la reordenación urbanística y puesta en valor de la Fábrica de Armas de La Vega.

Igualmente, el pleno ha aprobado inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal de Movilidad y Tráfico con los votos favorables de PP e IU-Convocatoria por Oviedo y el rechazo de PSOE y Vox.