Vox exige una solución inmediata para la Brigada de Salvamento Minero tras la renuncia en bloque de sus 19 integrantes

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado y presidenta del partido en Asturias, Carolina López, ha reclamado este viernes una intervención urgente del Gobierno y de la dirección de Hunosa "ante la grave situación" de la Brigada Central de Salvamento Minero, después de que sus 19 integrantes hayan presentado la renuncia voluntaria denunciando abandono total, incumplimiento de acuerdos laborales y ausencia de relevo generacional.

López ha advertido de la "enorme gravedad" que supone que una unidad con más de un siglo de historia, referente nacional e internacional en rescates y emergencias, "se encuentre al borde de la desaparición" y señala que el problema "no puede despacharse con gestos simbólicos ni declaraciones públicas, sino que exige soluciones reales". "Basta de palabras bonitas y de alabanzas vacías al trabajo de la Brigada, aquí lo importante es solucionar cuanto antes el problema laboral que tienen los brigadistas", incide Carolina López.

Los miembros de la Brigada, con sede en el pozo Fondón (Langreo), han denunciado falta de plantilla suficiente, incumplimientos salariales, ausencia de relevo generacional y un deterioro progresivo que consideran incompatible con la continuidad del servicio. Según trasladaron, no se aplican los acuerdos recogidos en los estatutos que han regido la Brigada durante décadas.

Para la responsable de Vox, esta crisis "es un síntoma más del estado general del sector minero en Asturias y destaca que lo que ocurre con los brigadistas "no es un hecho aislado, sino parte de un problema estructural provocado por una gestión política que acumula constantes irregularidades".

"La situación de la minería en Asturias está en jaque y se está demostrando cómo todo lo que rodea a la minería no funciona como debe, ya que hay un caciquismo y fraude impresionante", lamenta. Y recuerda que no es la primera vez que el sector se ve envuelto en polémicas por una gestión ineficaz. "Desde la concesión de permisos que se inventan, hasta toneladas de carbón que desaparecen como por arte de magia, pasando ahora por la situación de un equipo de prestigio internacional a los que no se les paga las horas extra ni lo que por Ley les corresponde", apunta.