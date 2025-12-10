Vox exige la suspensión de la obligatoriedad de la baliza V-16, que sustituirá a los triángulos

Baliza V16 de emergencia para vehículos. - Eduardo Parra - Europa Press

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado este miércoles en la Junta General una Proposición no de Ley (PNL) relativa a la suspensión de la obligatoriedad de las balizas V16 por "la falta de evidencia suficiente sobre sus beneficios para la seguridad vial para su discusión en la Comisión sobre Seguridad Vial".

En una nota de prensa, critican su obligatoriedad al considerar que la medida "introduce un coste adicional innecesario a las familias españolas" y genera una "desigualdad normativa", al "afectar únicamente a los vehículos matriculados en España y excluir a los extranjeros que circulan por el país".

Vox alerta además sobre las recomendaciones de la DGT, que instan a colocar la baliza desde el interior del vehículo. A su juicio, esta indicación contradice los protocolos de prevención de riesgos, que obligan a abandonar el coche y situarse en un punto seguro fuera de la calzada ante una avería o incidente. También cuestiona la conexión del dispositivo a la red DGT 3.0 mediante eSIM, al asegurar que "en numerosos tramos de la red viaria no existe cobertura suficiente".

El Grupo Parlamentario exige la suspensión de la obligatoriedad de la baliza V16 "hasta que existan estudios independientes que acrediten su eficacia, y mantener los triángulos como alternativa válida".

Reclaman también que se garantice que ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo; impulsar ayudas para la renovación del parque automovilístico "sin imponer tecnologías concretas"; y abandonar normativas que supongan costes "innecesarios" y que "no repercuten en el bienestar de los ciudadanos".