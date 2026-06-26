Vox Gijón critica el acceso de mercancías peligrosas a El Musel por Aboño: "Un parche electoralista"**

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha tildado de "parche" la Resolución de la Dirección General de Tráfico que publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que el transporte del tráfico de mercancías peligrosas debe acceder al puerto gijonés de El Musel por el túnel de Aboño.

"Poco o nada resuelve en relación al problema que ellos mismos crearon", ha criticado Rouco a los sociales, en declaraciones a Europa Press, en las que ha vinculado esta medida a "fines electoralistas, como siempre, pero sin acercarse a la solución".

Asimismo, ha advertido de que "la realidad es que los camiones siguen cruzando La Calzada, la contaminación ambiental y acústica sigue causando estragos, el desdoblamiento prometido sigue sin aparecer y los accesos al puerto continúan siendo tercermundistas".

Para Rouco, el legado de los Gobiernos central y autonómico es "un lastre y un castigo para Gijón, que sigue sufriendo el desprecio hacia las infraestructuras que necesita". "No llega ni a pobre 'remiendo'", ha ironizado sobre la conexión por el túnel de Aboño.