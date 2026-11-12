Vox Gijón pedirá en Pleno quitar la ayuda directa del Ayuntamiento al Conseyu de la Mocedá por 'sesgo ideológico'

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, ha anunciado este jueves que llevará al Pleno de este próximo viernes una proposición para que se retire la subvención del convenio nominativo al Consejo de la Juventud (Conseyu de la Mocedá), por considerar que tiene 'sesgo ideológico' y no representa a toda la juventud.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, en la que ha avanzado que llevará otra proposición sobre la plusvalía y dos preguntas al Pleno.

Respecto al Conseyu, Rouco ha concretado que lo que se pide es no prorrogar el convenio que mantiene el Ayuntamiento a esta agrupación de asociaciones, ya que les facilita una fuente de ingresos que constituye un "agravio comparativo" con otras entidades juveniles.

Por ello, la proposición plenaria de Vox incluye la incorporación también de la concurrencia competitiva para que la concesión de esas partidas públicas resulte "justa y equilibrada", con arreglo a los criterios que se fijen. A esto se suma el que se realice una auditoría sobre los gastos que justifiquen las subvenciones concedidas al Conseyu.

Al tiempo, la portavoz de Vox se ha preguntado si esta entidad representa a toda la juventud de Gijón y también sobre los mecanismos que utiliza para escuchar a los jóvenes que no forman parte de esa asociación.

Además, ha dicho querer saber si realmente existe "suficiente pluralidad ideológica" y qué parte del trabajo del Conseyu contribuye a mejorar esos problemas que tiene la juventud, como son la falta de vivienda, de trabajo y de emancipación.

Por otro lado, Vox pedirá en el Pleno, también, que el Ayuntamiento, que tiene potestad sobre el impuesto de plusvalía para poder bonificar hasta el 95 por ciento de la cuota, que lo haga.

Para Rouco, pese a que recientemente se han aprobado las Ordenanzas Fiscales de 2027, cree que puede aprobarse esta solicitud en cualquier momento y ha recordado que Vox ya lo planteó en más de una ocasión. Es más, ha incidido en que formaba parte del acuerdo inicial de investidura, que se rompió poco después del inicio del mandato.

En cuanto a las preguntas que llevarán al Pleno, ha adelantado que quieren que el Gobierno local concrete plazos sobre las figuras de los agentes tutor y mediador en la Policía Local. "Entendemos que su implantación requiere de algo más que una simple fecha inconcreta a lo largo del 2027", ha remarcado.

Respecto a la segunda pregunta, pedirán explicaciones al Ejecutivo municipal acerca de qué medidas, programas y acciones en materia de igualdad responden directamente a iniciativas impulsadas por el Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón. Y de estas medidas, desea conocer de qué manera favorecen equitativamente a ambos géneros.

"Nosotros siempre planteamos que la correlación entre hombres y mujeres debe existir existir y de ahí que nos interesemos por si la publicación de esas partidas desequilibra el concepto que da nombre a esta área", ha explicado Rouco.