Vox insta al Ayuntamiento a tomar medidas frente a la regularización masiva de inmigrantes ilegales

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha registrado este miércoles una moción para rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación ilegal anunciada por el Gobierno de España, al considerar que supone "un nuevo efecto llamada", agrava la inseguridad en los barrios y tensiona aún más los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la vivienda.

Peralta sostiene que mientras millones de españoles tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, acceder a una vivienda o recibir una atención sanitaria digna, el Gobierno decide abrir una vía de regularización masiva "que sobrecarga todavía más unos servicios públicos ya al límite y aumenta la presión sobre las ayudas sociales y el mercado de alquiler".

Añade que la experiencia de las seis regularizaciones extraordinarias impulsadas desde 1985 demuestra que estas medidas "no resuelven la inmigración ilegal, sino que generan un efecto llamada permanente, incrementan la inseguridad en nuestros barrios y deterioran la convivencia vecinal".

Peralta critica además "la utilización ideológica" de la inmigración por parte de ciertas élites políticas "que sólo buscan alterar el censo electoral y consolidar sus privilegios, aunque el precio lo paguen las familias trabajadoras con más inseguridad, más paro y menos recursos sociales".

"España no necesita más inmigración masiva en un contexto de paro desorbitado y emergencia social", apunta. La respnsable de Vox considera que esta medida forma parte de un plan de "sustitución demográfica" que pone en riesgo el equilibrio social, económico y cultural de España. Y reclama una política migratoria "seria, firme y ordenada", que garantice el respeto a la legalidad, la repatriación de quienes han entrado de forma ilegal y la prioridad nacional en el acceso a ayudas y servicios públicos.

Según la edil "las pensiones, el Estado del Bienestar y el futuro de nuestros jóvenes no se defienden con regularizaciones masivas y discursos demagógicos, sino con empleo estable, salarios dignos, natalidad, y unas fronteras seguras que pongan fin de una vez a las políticas de efecto llamada".

"España atraviesa una emergencia social, laboral y habitacional. Lo que el Gobierno plantea no es solidaridad, es irresponsabilidad. Frente a su agenda de sustitución demográfica, Vox seguirá defendiendo una política migratoria ordenada, justa y basada en la soberanía nacional", concluye Peralta.

Por todo ello, la iniciativa registrada por el grupo reclama al Ayuntamiento medidas firmes y concretas: que se posicione en contra de la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno, que impulse medidas para impedir el empadronamiento de inmigrantes en situación ilegal y que defienda una política migratoria que priorice a los españoles en el acceso al empleo, la vivienda y las ayudas sociales.