Vox insta al PP a contestar sobre los contratos para la renaturalización del Bosque del Fulminato

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado este jueves al PP que aclare la situación de las obras de 'Renaturalización del Bosque del Fulminato'. Según señalan desde Vox las actuaciones llevan aparejadas, por lo menos hasta la fecha, la licitación de tres contratos financiados, en parte, por más de 850.000 euros de fondos europeos pertenecientes al 'Plan de Sonstenibilidad Turística en Destino' y por el que el Ayuntamiento de Oviedo ya ha percibido 2,1 millones de euros.

Según ha señalado la portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, existen una serie de "incertidumbres y contradicciones" sobre lo que reccoge el proyecto técnico de la obra con respecto a las estructuras preexistente que podrían conllevar modificaciones, retrasos y tener que devolver los fondos.

"Desde Vox nos preguntamos cómo es posible que se apruebe un proyecto que incluye unas actuaciones de puesta en valor de las estructuras preexistentes, cuando ya se sabía un mes antes que no se van a poder realizar porque quedó desierta la asistencia técnica", alerta Peralta.

Desde Vox consideran que lo más grave es que el PP ni responde ni es transparente. "Intenta tapar su mala gestión con titulares que no responden a la verdad y acusándonos de querer que Oviedo no avance", apunta Peralta.

Peralta ha trasladado una serie de preguntas para que el equipo de gobierno aclare cómo piensan compatibilizar lo recogido en el 'Proyecto Técnico', con la ausencia de un estudio previo para la evaluación y actuaciones necesarias sobre las estructuras preexistentes".

Por otro lado, desde VOX señala que existe un contrato que recogía la realización de una serie de actuaciones iniciales previas a la ejecución de las obras señaladas, consistentes en limpieza del área, tala de árboles y desbroce, que debían comenzar el 7 de junio y que finalizarían en 5 semanas. "No tenemos constancia si se iniciaron en la fecha prevista, si han finalizado, si se ha producido alguna incidencia o si se ha procedido a la recepción de las mismas", han advertido.