Vox lamenta el cierre de la Escuela de Bello en Aller y acusa a Lydia Espina de mentir

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional de Vox y portavoz en materia de Educación, Javier Jové, ha lamentado este viernes el cierre de la escuela de Bello en Aller y ha recordado que en una comparecencia parlamentaria el 27 de septiembre al se preguntada por este asunto la consejera de Educación, Lydia Espina, "contestó con evasivas, pero fue clara al afirmar que no mantendrían abiertas escuelas, ni tan siquiera provisionalmente, como en este caso cuando se prevé una incorporación próxima de niños para el próximo curso".

Jové ha realizado estas manifestaciones ante la Escuela de Bello acompañado del concejal de Vox en el Ayuntamiento de Aller, Antonio del Peño. El diputado sostiene además que "el pasado marzo la Consejería de Educación se comprometió a garantizar la continuidad de esta escuela. De nuevo otra mentira, otra muestra de cómo actúa el PSOE, cambiando de opinión".

Para Javier Jové "el problema es que todo el mundo sabe que escuela rural que cierra, escuela que no reabre ni aunque varíen las condiciones demográficas de la localidad. Para el próximo curso hay perspectivas de que se sumen tres o cuatro niños que hoy en día no están en edad de matricularse, por lo que sí habría niños suficientes para el año que viene pero, sin embargo, las madres no podrán matricular a sus hijos en una escuela que ya no existe".

Además, añade el diputado de Vox, "hay varias embarazadas cuyos hijos se incorporarían a la escuela en los próximos años, lo que daría estabilidad y permanencia a la escuela". Según denunció Jové, "éste no es un caso aislado, sino que, al menos, hay otras dos escuelas en situación similar: Soto de Luiña y Cangas del Narcea".

"Vemos, una vez más, que al presidente del Principado, Adrián Barbón, no le importa ni el mundo rural, ni el reto demográfico del que tanto habla. Con esta decisión el PSOE está obligando a las familias con niños en edad escolar a abandonar el campo, lo que contribuye a vaciar la Asturias rural", advierte Javier Jové.

Por su lado el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Aller, Antonio del Peño, manifiesta que la orden de cierre de la escuela de Bello por parte del Gobierno de Asturias "demuestra el poco compromiso que tienen con los servicios básicos en la zona rural".

"La sangría demográfica es uno de los mayores problemas* de nuestro municipio. A día de hoy el concejo de Aller está entre los primeros municipios de España que más población pierde al año. La España vaciada es latente en muchos de nuestros pueblos. La falta de trabajo y de servicios básico, como la Sanidad y Educación, son causa de dicha despoblación. El gobierno socialista de Barbón tiene que ser flexible", concluye Del Peño.