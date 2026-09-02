Vox llevará a los ayuntamientos de Asturias y a la Junta una moción sobre la soberanía de Ceuta y Melilla

Varios migrantes asentados en la playa del Trampolín, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La playa del Trampolín, vuelve a concentrar un gran número de chabolas improvisadas pese al traslado previo de personas migrantes a otros espacios habilitados - Marcos Moreno - Europa Press

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox registrará en todos los concejos de Asturias y en la Junta General del Principado una iniciativa para "reafirmar la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía española en el norte de África", con el objetivo también de "exigir una respuesta ante las recientes declaraciones de miembros del Gobierno de Marruecos cuestionando la integridad territorial de España".

La iniciativa recuerda las declaraciones realizadas los días 21 y 25 de agosto por miembros del Ejecutivo marroquí, según ha explicado el partido en nota de prensa. Entre ellas, figuran las del ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, "reivindicando supuestos derechos históricos y geográficos sobre Ceuta y Melilla y planteando un diálogo sobre su soberanía".

Según la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, "la soberanía española no se negocia. España no puede aceptar como normal que un país que se presenta como amigo, vecino y socio estratégico reivindique al mismo tiempo partes de nuestro territorio nacional".

Vox recuerda que el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos establece expresamente el compromiso de ambas partes de respetar su soberanía, integridad territorial e independencia política. Por ello, la PNL "considera incompatibles las recientes reivindicaciones marroquíes con los principios sobre los que se fundamenta ese tratado".

La propuesta insta al Principado a requerir al Gobierno de España que exija formalmente a Marruecos una declaración "pública, expresa e inequívoca" de respeto a la soberanía española, convoque al embajador marroquí y llame a consultas al embajador español, y promueva la suspensión del Tratado de Amistad "mientras Rabat no reconozca inequívocamente la integridad territorial de España".

Asimismo, Vox plantea revisar el conjunto de las relaciones bilaterales con Marruecos para que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática esté condicionada por los principios de "reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de nuestra integridad territorial".

"Ningún interés económico, migratorio o diplomático puede estar por encima de la soberanía nacional. Ceuta y Melilla son España y su españolidad no está sometida a negociación, discusión o transacción alguna", ha afirmado Carolina López.