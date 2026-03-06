Vox llevará al Pleno la derogación del Reglamento del Consejo Sectorial de la Memoria Democrática

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, llevará al próximo Pleno una proposición para iniciar el procedimiento de derogación del Reglamento Interno del Consejo Sectorial de la Memoria Democrática, aprobado por acuerdo plenario el 15 de marzo de 2023.

Según una nota de prensa de Vox, en la iniciativa se pide que el Gobierno local inicie los trámites necesarios para eliminar este órgano municipal, al considerar que la denominada memoria democrática "no constituye una competencia propia ni obligatoria de los ayuntamientos, sino un ámbito que corresponde al Gobierno de la Nación y a las comunidades autónomas".

A este respecto, han incidido en que los Consejos Sectoriales municipales deben orientarse a materias directamente vinculadas con las competencias del Ayuntamiento y con la mejora de la gestión local.

Por este motivo, Vox considera que la creación del Consejo Sectorial de la Memoria Democrática responde "a una agenda política impulsada por la izquierda y alejada de las prioridades reales de los vecinos".

Rouco, en este sentido, ha señalado que "los gijoneses esperan de su Ayuntamiento que se ocupe de los problemas reales de la ciudad y no de crear organismos destinados a impulsar debates ideológicos que no son competencia municipal".

Al tiempo, ha criticado que la izquierda utilice las instituciones locales para "promover una interpretación sesgada del pasado y tratar de reescribir la historia en función de intereses políticos". Para ella, ese tipo de iniciativas "no contribuyen a la convivencia ni a resolver los problemas de la ciudad".