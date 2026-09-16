Vox llevará al Pleno una iniciativa para reforzar las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad en Ceuta y Melilla

La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, este miércoles en la Juna General. - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, ha presentado este miércoles una iniciativa que su formación llevará a la Junta General con el objetivo de solicitar un refuerzo permanente de la defensa y la seguridad en Ceuta y Melilla, así como un incremento de las capacidades de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en las fronteras españolas.

"Una parte de nuestro territorio, Ceuta, está invadida. En Ceuta reina el caos, los ceutíes tienen miedo, un miedo real. Los ceutíes han perdido las calles que ahora están en manos de los invasores", ha asegurado.

La iniciativa contempla la creación de un Mando Integrado de Gestión de las Fronteras Exteriores del norte de África, el aumento de los efectivos y medios materiales, y el refuerzo de la vigilancia terrestre, marítima y aérea. Asimismo, plantea potenciar la presencia de la Armada, mejorar las capacidades de inteligencia relacionadas con Marruecos y fijar protocolos específicos ante entradas masivas de migrantes.

López ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber decidido "no defender" las fronteras y de utilizar Ceuta y Melilla como "moneda de cambio para contentar a su amo, Mohamed VI". En este sentido, ha defendido que ambas ciudades autónomas "son españolas" y "no son territorios de segunda en África".

"Una nación que renuncia a defender sus fronteras está renunciando a sí misma. La protección y la seguridad de las fronteras en Ceuta es la seguridad de todos los españoles y, por supuesto, la seguridad de los asturianos", ha asegurado López.