Vox Oviedo alerta de la falta de seguridad en el entorno del albergue de Cano Mata y denuncia la quema de una caravana

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha vuelto a denunciar este viernes el "progresivo deterioro de la situación en el entorno del albergue de Cano Mata" y ha alertado del incendio "intencionado" esta misma mañana de una caravana, que ya había sido objeto de varios intentos de ocupación".

Considera Vox que mientras tanto "el equipo de gobierno del Partido Popular sigue limitándose a hacer anuncios y promesas que no han servido para devolver la tranquilidad a los vecinos".

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta ha incidido en que los vecinos siguen denunciando altercados, episodios violentos, incendios, comportamientos intimidatorios, alboroto hasta altas horas de la madrugada y situaciones de tensión que afectan a su vida cotidiana.

A ello se suman nuevos episodios denunciados en los que incluso se habrían producido amenazas con bates de béisbol y actitudes intimidatorias hacia trabajadores municipales.

"Los vecinos ya no quieren más fotografías ni más titulares. Quieren poder salir de casa con tranquilidad y descansar por la noche. Eso es lo mínimo que debe garantizar un Ayuntamiento", ha indicado Peralta, que ha recordado además que Vox fue el primer grupo municipal que reclamó la convocatoria de la Junta Local de Seguridad cuando el equipo de gobierno seguía calificando estos hechos como casos aislados.

Vox Oviedo ha reiterado que la solidaridad con las personas vulnerables nunca puede convertirse en abandono de los vecinos, que soportan diariamente las consecuencias de una gestión deficiente y manifiestan que la asistencia social debe ser compatible con el mantenimiento del orden público, la seguridad y el respeto a quienes viven y trabajan en la zona.

Por ello, el grupo municipal exige al equipo de gobierno que haga público el contenido de las medidas acordadas tras la Junta Local de Seguridad, evalúe su eficacia y adopte de manera inmediata todas las actuaciones necesarias para garantizar la convivencia y recuperar la tranquilidad en el entorno de Cano Mata.