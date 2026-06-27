Vox Oviedo critica el "abandono" del CP El Villar y reclama soluciones inmediatas

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox Oviedo ha criticado este sábado el "abandono" del CP El Villar, en Trubia, y las prioridades del equipo de gobierno municipal al considerar que se destinan recursos a proyectos de cooperación internacional mientras persisten deficiencias en centros educativos del concejo.

La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, ha exigido al Ayuntamiento que actúe de forma inmediata para resolver los problemas del colegio, especialmente el suministro de agua y las cuestiones de seguridad que, según ha señalado, el centro lleva años reclamando.

Vox ha asegurado que el propio centro recoge en su memoria la falta de actuaciones en materia de accesos y seguridad, como la instalación de un portón automático, y ha advertido de que algunas mejoras podrían acabar siendo asumidas con recursos propios del colegio.

Peralta ha sostenido que "las prioridades de un Ayuntamiento deberían empezar por garantizar que los niños estudian en centros seguros y con todos los servicios básicos funcionando", y ha reclamado que se atiendan antes estas necesidades que otros proyectos de carácter ideológico o de cooperación internacional.

La formación ha exigido al equipo de gobierno que dé una solución inmediata a las deficiencias del CP El Villar y ha extendido la reclamación al resto de centros educativos del municipio.