Vox Oviedo denuncia "contradicciones" en el primer 'bidbook' de la candidatura a Capital Europea de la Cultura

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OVIEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas en la Comisión de Cultura para exigir explicaciones sobre "las contradicciones detectadas" en el primer 'bidbook' de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, "después de que el propio Ayuntamiento haya reconocido que el documento remitido al Panel de Expertos contenía información que no se ajustaba a la realidad".

Para la portavoz municipal, Sonsoles Peralta, "una candidatura de la importancia de la Capital Europea de la Cultura, debe sustentarse en el rigor, la transparencia y el respeto a la verdad; no en documentos con afirmaciones inexactas cuya responsabilidad nadie quiere asumir".

Según ha denunciado a través de una nota de prensa, el equipo de gobierno local "ha admitido que el 'bidbook' afirmaba que el Plan Estratégico de Cultura había sido aprobado 'con el respaldo de todos los partidos políticos con representación municipal', cuando lo cierto es que Vox votó en contra del PECO en el Pleno".

En la misma nota de prensa, ha señalado que "según la respuesta municipal, esa afirmación permaneció en el documento por un 'error', pese a que durante la elaboración del dossier sí se modificaron otras referencias al mismo plan para adaptarlas a la realidad".

"Esta explicación resulta insuficiente y abre numerosos interrogantes que el Partido Popular no ha querido aclarar. No basta con decir que fue un error. Hay que explicar cuándo se redactó el documento, quién lo revisó, quién autorizó su envío y por qué se corrigieron unas referencias mientras otras, igualmente falsas, permanecieron en el texto remitido a Europa", ha reprochado Peralta.

Vox ha registrado doce preguntas dirigidas a "reconstruir todo el proceso de elaboración del 'bidbook'", desde las fechas de redacción y revisión, hasta la identidad de los responsables de validar el documento, pasando por la posible existencia de controles internos, correcciones posteriores o comunicaciones al Panel de Expertos para rectificar la información enviada.

Peralta ha recordado que "mientras el Ayuntamiento reconoce ahora que el documento contenía errores, denegó a los grupos municipales el acceso al propio 'bidbook', impidiendo ejercer su función de control y fiscalización".

"Lo preocupante no es solo que se enviara información incorrecta. Lo verdaderamente grave es que el PP de Canteli siga sin explicar cómo ocurrió, quién fue el responsable y por qué se oculta el documento a la oposición, mientras se remitía a las instituciones europeas", ha remarcado.