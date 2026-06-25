Vox Oviedo exige explicaciones por el fallo de un extintor utilizado por el SEIS

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox ha registrado una batería de preguntas y un ruego en la Comisión de Seguridad para exigir explicaciones al equipo de gobierno, después de conocer que un ensayo encargado por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, dio un resultado negativo sobre un extintor utilizado por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha dicho que el problema "no comienza con el informe del Principado, sino mucho antes, cuando un Subinspector del propio cuerpo, advirtió por escrito de graves anomalías detectadas durante intervenciones reales y, pese a ello, sus advertencias no dieron lugar a una respuesta eficaz por parte de los responsables del servicio".

Según han explicado desde Vox, fue precisamente esa falta de actuación la que llevó al funcionario a acudir a la Consejería de Industria para solicitar la comprobación independiente de los equipos. Meses después, el laboratorio acreditado confirmó mediante un ensayo oficial un resultado negativo sobre uno de los extintores analizados.

"Lo verdaderamente grave es que el Ayuntamiento solo se vea obligado a reaccionar cuando interviene otra administración. Si un mando con casi cuarenta años de experiencia alerta de un problema que afecta a la seguridad de los bomberos, lo mínimo exigible es investigar de inmediato y actuar con transparencia, no mirar hacia otro lado", afirma Peralta.

Para Vox, este caso refleja una forma de gobernar cada vez más habitual en el PP que consiste en "desoír a quienes conocen de primera mano los problemas de los servicios municipales".

"No hablamos de una discrepancia interna. Hablamos de la seguridad de quienes cada día arriesgan su vida para proteger la de los ovetenses. Si un profesional denuncia un posible fallo en un equipo de intervención y un ensayo oficial posterior confirma un resultado negativo, el Ayuntamiento tiene la obligación de explicar qué hizo desde ese momento y por qué no actuó antes", señala Sonsoles Peralta.