Vox Oviedo rechaza el "blanqueamiento" de la figura de Indalecio Prieto

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha rechazado el "blanqueamiento" del político socialista Indalecio Prieto, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento. Tras un acto organizado por el PSOE local como homenaje a la figura de Prieto, Vox ha rechazado que se presente como "referente democrático" a una "figura del socialismo es un enemigo de la democracia".

En una nota de prensa, Peralta ha criticado que hoy "algunos intentarán presentar a Indalecio Prieto como un referente democrático", pero "es un enemigo de la democracia y uno de los principales responsables políticos de la rebelión armada de 1934 que sembró de muerte, destrucción y ruina nuestra ciudad".

Peralta recuerda que Indalecio Prieto nació en Oviedo un 30 de abril de 1883, pero ha asegurado que "ni su trayectoria política ni su legado merecen reconocimiento alguno por parte de esta ciudad". "Lejos de representar un motivo de orgullo para los ovetenses, Prieto fue un golpista confeso y uno de los principales responsables políticos de la rebelión armada de 1934, un intento de golpe de Estado contra la legalidad de la Segunda República que dejó en Oviedo una huella de destrucción, violencia y muerte, con el incendio de la Catedral, la voladura de la Cámara Santa y graves daños en buena parte del patrimonio histórico de la ciudad", ha remarcado.

Sonsoles Peralta ha recordado que Vox pidió que se retirara su nombre del callejero ovetense, por suponer un homenaje a "una figura directamente vinculada a uno de los episodios más oscuros" de la historia de la ciudad. "Lo hicimos en 2020, insistimos cuando otros miraban hacia otro lado y logramos en 2021 que el Ayuntamiento retirara finalmente el nombre de Indalecio Prieto del callejero, después de años de silencio y cobardía del bipartidismo", ha recordado.

Para la portavoz de Vox es "especialmente grave" que "el PSOE siga empeñado en blanquear políticamente su figura y convertirlo en un referente institucional". "Ya lo intentaron el año pasado proponiendo dedicarle un espacio público en la ciudad, y volvimos a frenarlo", ha agregado, porque "no se puede pedir respeto para la historia de Oviedo mientras se pretende homenajear a quien contribuyó decisivamente a su devastación".