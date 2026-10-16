Vox Oviedo vuelve a reclamar una revisión de las bases de las subvenciones de Participación Ciudadana

Sonsoles Peralta - VOX OVIEDO

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha anunciado su voto en contra de la propuesta de subvenciones de Participación Ciudadana para 2026 y ha exigido al Ejecutivo local que modifique "de forma urgente" las bases de esta convocatoria.

En una nota de prensa, Peralta ha explicado que el problema no se limita a los proyectos incluidos en este año, sino a "una ordenanza que permite destinar dinero público a fines que no responden con claridad al interés general".

"Las bases actuales no garantizan criterios suficientemente claros sobre qué actividades pueden financiarse, con qué límites y bajo qué justificación. Oviedo necesita una normativa moderna, transparente y orientada a las necesidades reales de los vecinos", ha aseverado Peralta, quien ha defendido que la participación ciudadana debe servir para "mejorar los barrios, atender las necesidades de los ovetenses y facilitar la implicación de los vecinos en la vida municipal, no para financiar programas de activismo juvenil o formación ideológica".