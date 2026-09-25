Vox pide al Ayuntamiento de Oviedo información sobre todos los contratos negociados sin publicidad

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado un ruego para solicitar al Gobierno local información detallada sobre todos los contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad desde el inicio del actual mandato.

La iniciativa, planteada en la Comisión Plenaria de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación, pide que se facilite, para cada expediente, el número de contrato, el área o servicio municipal promotor, el objeto, el presupuesto base de licitación, el valor estimado y el precio de adjudicación, así como la empresa adjudicataria, las fechas y el plazo de ejecución.

También ha reclamado información sobre las posibles prórrogas y sobre el supuesto concreto del artículo 168 de la Ley de Contratos del Sector Público que haya justificado el recurso a este procedimiento.

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, ha señalado que su grupo quiere conocer "qué contratos se han adjudicado, a quién, por qué importe, durante cuánto tiempo y con qué justificación legal". La formación recuerda que el procedimiento negociado sin publicidad está limitado a los supuestos previstos en la normativa de contratación pública.

Vox sostiene que la información permitiría comprobar las razones que han motivado cada adjudicación y analizar si existe reiteración de determinadas empresas, profesionales o prestaciones.