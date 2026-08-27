Vox pide a los ayuntamientos asturianos que la bandera de Ceuta ondee el próximo 2 de septiembre

Archivo - La presidenta de Vox Asturias y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Junta General del Principado, Carolina López. - VOX - Archivo

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vox ha solicitado en todos los ayuntamientos asturianos en los que cuenta con representación que la bandera de Ceuta ondee el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con las concentraciones de apoyo a la ciudad previstas para esa jornada. La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha pedido que la iniciativa se haga extensiva al resto de consistorios asturianos.

"Queremos que el próximo 2 de septiembre los ayuntamientos de Asturias envíen un mensaje inequívoco a nuestros compatriotas ceutíes. No están solos. Ceuta es España y defender Ceuta es defender nuestra soberanía, nuestras fronteras y nuestra nación", ha afirmado.

A través de una nota de prensa López ha manifestado que, ante la situación vivida durante las últimas semanas, las instituciones asturianas deben mostrar su respaldo a los ceutíes "por encima de cualquier diferencia política".

"Mientras algunos pretenden que España se acostumbre a ver sus fronteras invadidas, queremos que desde cada rincón de Asturias se vea la bandera de Ceuta y se escuche un mismo mensaje de unidad y firmeza. Cuando una parte de España está amenazada, toda España debe estar a su lado", ha subrayado.

Ha indicado además que Vox estará presente el próximo 2 de septiembre en las concentraciones que se celebren ante los ayuntamientos asturianos para mostrar su apoyo a los ceutíes y reivindicar la defensa de la soberanía nacional y la integridad de las fronteras españolas.