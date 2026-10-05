Vox pide conocer cuántos avisos e intervenciones por posibles puntos de droga ha registrado Oviedo

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo preguntará al equipo de Gobierno del PP si el Consistorio y la Policía Local tienen constancia de viviendas o locales que estén siendo utilizados presuntamente como puntos de venta o distribución de drogas, según ha informado este lunes la formación.

La iniciativa se plantea, según Vox, ante el incremento de los delitos relacionados con el tráfico de drogas en Oviedo y después de que vecinos de Pumarín hayan trasladado al grupo municipal su preocupación por la posible existencia de uno de estos puntos en el barrio. La formación quiere conocer si el Ayuntamiento tiene información sobre este caso y si existen otros inmuebles o zonas sobre los que haya constancia o sospechas.

En concreto, Vox solicitará información sobre el número de avisos, denuncias, requerimientos o intervenciones de la Policía Local relacionados con posibles puntos de venta de drogas registrados durante 2025 y lo transcurrido de 2026, así como sobre posibles actuaciones reiteradas en determinadas zonas o inmuebles. También preguntará por la situación trasladada por los vecinos de Pumarín y por los mecanismos de coordinación entre la Policía Local y la Policía Nacional.

La portavoz municipal de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, ha señalado que "los datos preocupan y los avisos de los vecinos deben tomarse en serio" y ha defendido la necesidad de conocer "qué información tiene el Ayuntamiento" y qué actuaciones se están desarrollando para detectar estos posibles puntos.

Peralta ha reivindicado asimismo la "prevención y la detección temprana" y ha afirmado que "cuando aparecen indicios, avisos vecinales o intervenciones reiteradas en un mismo entorno, las administraciones tienen que anticiparse y actuar dentro de sus competencias".

La edil ha concluido que el objetivo de su grupo es "conocer la dimensión real del problema y reforzar la prevención para evitar que los narcopisos y los puntos de venta de droga echen raíces en los barrios de Oviedo".