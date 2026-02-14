Vox pide cronómetros de cuenta atrás en todos los semáforos con 'foto rojo' de Oviedo

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado un ruego en la Comisión de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación para que se instalen cronómetros de cuenta atrás visibles para los conductores en todos los semáforos del municipio que disponen de sistema de control 'foto rojo', siguiendo el modelo ya aplicado por el propio equipo de gobierno en la Plaza Castilla.
La formación ha subrayado que esta medida contribuiría a reforzar la seguridad vial, reducir situaciones de riesgo derivadas de frenazos o decisiones precipitadas y garantizar la transparencia en el uso de estos dispositivos, alejando cualquier sospecha de afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento.
La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha argumentado que "si en Plaza Castilla ya se ha demostrado que el cronómetro de cuenta atrás es una herramienta útil, viable técnicamente y coherente con el discurso de transparencia, no tiene sentido que no se extienda al resto de cruces con foto rojo".