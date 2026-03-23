Vox pide el detalle de los gastos por el 8-M

Sonsoles Peralta - VOX OVIEDO

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una pregunta y un ruego en la Comisión de Políticas Sociales y Juventud para que el equipo de gobierno, del PP, detalle el gasto del programa de actividades organizado con motivo del 8 de marzo, desglosado por conceptos y partidas presupuestarias.

Según señalan desde Vox, el programa de actividades financiado con dinero público e impulsado por el Ayuntamiento con motivo del 8 de marzo es el reflejo de las políticas de igualdad que el PP está promoviendo en la ciudad y supone "propaganda ideológica e iniciativas cuya utilidad real para las mujeres ovetenses resulta más que discutible".

A juicio de la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, la programación da la razón a Vox y demuestra que el PP "ha asumido sin complejos el marco ideológico de la izquierda en materia de igualdad, reproduciendo un modelo basado en talleres, campañas de sensibilización, actividades simbólicas y eventos cuyo fin no es resolver los problemas a los que se enfrentan las mujeres, sino alimentar ideológica y económicamente una agenda política que desprotege, pone en peligro, desprecia, infantiliza y utiliza a las mujeres".

Peralta afirma que mientras el PP destina fondos para esas actividades, Vox lamenta que sigan sin aplicarse políticas eficaces que aborden las "preocupaciones reales" de muchas mujeres, en referencia a la conciliación, la brecha maternal, la seguridad en los barrios o las dificultades para formar una familia o un proyecto de vida en el concejo.

Peralta señala: "La programación del 8M en Oviedo es el ejemplo perfecto de unas políticas de igualdad convertidas en propaganda ideológica, financiada con el dinero de todos y con una utilidad muy cuestionable para las mujeres ovetenses".

Por ello, el grupo municipal ha registrado una pregunta en la Comisión de Políticas Sociales y Juventud para que el equipo de gobierno detalle el coste que ha supuesto la organización y desarrollo de todas las actividades vinculadas al programa del 8 de marzo de 2026, incluyendo gastos de organización, contratación, materiales, campañas de difusión y cualquier otro concepto asociado.

Asimismo, solicita que se aclare si el gasto total se sufraga exclusivamente con transferencias corrientes del Estado destinadas a tal fin o si parte del mismo se financia con medios propios municipales, a qué partidas presupuestarias se imputan dichos gastos y si se han licitado contratos de cualquier tipo vinculados a la celebración del 8M, especificando en su caso importe y adjudicatarios.

"Exigimos transparencia absoluta: los ovetenses tienen derecho a saber cuánto ha costado este programa del 8M, de qué partidas ha salido cada euro y qué contratos se han adjudicado para sostener esta agenda ideológica", concluye Sonsoles Peralta.