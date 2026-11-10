Vox pide la dimisión de Cofiño por "no garantizar la neutralidad ni la imparcialidad"

Archivo - El presidente de la JGPA, Juan Cofiño, durante su intervención en el Pleno institucional por el Día de Asturias. - JGPA - Archivo

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha exigido este martes la dimisión del presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño, al considerar que ha perdido la imparcialidad y la neutralidad exigibles a su cargo tras los incidentes registrados durante la sesión plenaria.

"Juan Cofiño no garantiza la neutralidad ni la imparcialidad que exige la Presidencia de la Junta General. No actúa como un moderador, sino como un agitador y un provocador. No está a la altura del cargo que ocupa y debe dimitir", ha afirmado López.

El anuncio del consejero de Vivienda, Ovidio Zapico de suspender "de manera indefinida" su asistencia a las sesiones de control de la Junta General en las que deba responder a iniciativas de la oposición, como protesta por el bloqueo de la tramitación de la Ley de Vivienda por parte de PP y Vox provocó este martes un enfrentamiento en el parlamento que acabó con los diputados de PP, Vox abandonase el Hemiciclo.

La portavoz parlamentaria ha calificado de "bochornoso y lamentable" lo sucedido durante el Pleno y ha denunciado que la actuación de Cofiño supone un nuevo episodio de una actitud "que Vox lleva años padeciendo".

La parlamentaria ha recordado que la Presidencia de la Junta General debe representar y garantizar los derechos de todos los grupos parlamentarios, no actuar de parte. "Llevamos años denunciando esta falta de imparcialidad, pero lo ocurrido hoy ha sido la gota que colma el vaso", ha añadido después de que los representantes de Vox abandonasen el Pleno en señal de protesta por la actitud de Cofiño.

Carolina López también ha cargado contra el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, después de que, durante una interpelación de Vox sobre vivienda pública, manifestó su intención de no volver a responder a las iniciativas de control de esta formación.

"El consejero comunista lleva años sin ofrecer soluciones al problema de la vivienda en Asturias y, cuando Vox le exige explicaciones, su respuesta es anunciar que no volverá a someterse al control de nuestro grupo parlamentario. Eso eso es no respetar la democracia, ha señalado.