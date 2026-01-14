Vox pide explicaciones sobre el contrato de vestuario y calzado del SEIS de Oviedo

Archivo - Bomberos de Oviedo durante una intervención. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado al equipo de gobierno explicaciones por el retraso en la formalización y ejecución del contrato de suministro de vestuario, calzado y otro material para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), licitado en septiembre de 2025 y adjudicado en noviembre. Según la formación, a día de hoy "sigue sin constar formalizado en la Plataforma de Contratación municipal".

En nota de prensa, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha explicado que el contrato se divide en cinco lotes que incluyen conjuntos de rescate técnico, botas de intervención para incendios estructurales, calzado deportivo de seguridad, ropa de parque y calzado deportivo para el personal del SEIS.

La notificación a las empresas propuestas como adjudicatarias se efectuó el 7 de noviembre de 2025, con unos plazos de ejecución de entre 20 y 30 días desde la comunicación de las tallas. Pero, a enero de 2026, no figura en la Plataforma de Contratación ningún documento relativo a la formalización del contrato, pese al tiempo transcurrido desde la adjudicación.

Vox preguntará ante la Comisión Plenaria de Economía, Interior, Contratación y Seguridad Ciudadana y Participación del Ayuntamiento de Oviedo si se ha efectuado la formalización de los contratos de cada uno de los lotes y, en caso negativo, qué razones alega el equipo de gobierno y en qué fecha está prevista dicha formalización.

El grupo también solicita aclarar si se han comunicado ya las tallas de vestuario, calzado y material a las empresas adjudicatarias, si se han cumplido los plazos de ejecución y cuándo se ha procedido -o se prevé proceder- a la entrega efectiva del material en cada lote.

"Los bomberos de Oviedo necesitan disponer de un vestuario y un calzado adecuados para poder desarrollar su labor en condiciones de seguridad. Exigimos saber si se han comunicado las tallas, si se están cumpliendo los plazos de ejecución y en qué fecha está previsto que el material llegue por fin al parque, porque los trabajadores y los ovetenses merecen transparencia y rigor en la gestión", ha indicado Peralta.