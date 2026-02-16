Vox pide "igualdad de trato" tras la declaración de Costco como proyecto de interés estratégico

Archivo - La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, durante la rueda de prensa de este miércoles. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox Asturias ha pedido este lunes "igualdad de trato" tras la declaración de Costco como proyecto de interés estratégico después de una tramitación de más de seis meses. Señala el partido que la normativa vigente fija un plazo de tres meses para resolver este tipo de solicitudes, estableciendo el silencio administrativo como desestimatorio.

En una nota de prensa, han denunciado que en este caso la resolución se ha producido más de tres meses después de que venciera el plazo legal, tras un proceso en el que se requirió documentación adicional al promotor y que se ha prolongado hasta el pasado 6 de febrero.

La formación liderada por Carolina López en Asturias ha subrayado que, si la ley es buena para facilitar la implantación de grandes inversiones, también debe aplicarse "con la misma agilidad y garantías a autónomos y pequeñas y medianas empresas".

"La supresión de trabas burocráticas no puede convertirse en un privilegio reservado a determinados proyectos, sino que debe extenderse a todo el tejido productivo", han indicado, para después señalar que la simplificación administrativa y la seguridad jurídica "deben ser la norma para todos los empresarios, sin distinciones, si realmente se quiere favorecer la actividad económica en Asturias".

Para Vox, es "positiva" la llegada de nuevos proyectos empresariales a Asturias: "Toda inversión que genere empleo y actividad económica es bienvenida en una región que necesita dinamismo y oportunidades".

Sin embargo, ha indicado que "todos los proyectos son estratégicos para quien se juega su dinero, ya sea una gran multinacional o un pequeño empresario asturiano".