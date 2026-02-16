Luz verde a la implantación de Costo en Siero, al ser declarado Proyecto de Interés Estratégico

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez (dcha), y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en rueda de presnsa posterior al Consejo de Gobierno, en el puerto gijonés de El Musel - EUROPA PRESS

GIJÓN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha comunicado este lunes la aprobación, en el Consejo de Gobierno, de la declaración, con condicionantes, de la implantación de Costco en el parque empresarial de Bobes (Siero) como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER).

Así lo ha indicado Peláez, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en el salón de actos múltiples del puerto gijonés de El Musel, acompañado del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

Este último ha citado, entre los condicionantes que se exigirá a la multinacional, un compromiso con el empleo estable y de calidad, así como otro social, con la búsqueda de acuerdos con productores locales.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))