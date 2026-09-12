Vox pide un informe técnico sobre las causas de la inundación del Palacio de los Deportes de Oviedo

Archivo - La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, delante del Palacio de Deportes de Oviedo. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado un ruego para que los servicios técnicos municipales elaboren un informe sobre las causas de la inundación que sufrió el Palacio de los Deportes el pasado 27 de agosto.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha señalado que el informe debería determinar las causas de la entrada y acumulación de agua, así como analizar el funcionamiento y la capacidad de las redes de saneamiento y drenaje durante el episodio. La formación ha planteado también que se estudie la posible incidencia del colector existente, las obras de urbanización, las actuaciones realizadas durante la rehabilitación y el drenaje del recinto.

Peralta ha recordado que el Palacio de los Deportes fue objeto de una rehabilitación con una inversión cercana a los 26 millones de euros y ha señalado que el recinto sufrió una inundación que afectó a la pista central. Según Vox, AEMET registró en Oviedo 8,4 litros por metro cuadrado en diez minutos y 11,6 litros en una hora durante el episodio.

El grupo municipal sostiene que el informe debería establecer si la inundación se debió exclusivamente a la intensidad de las precipitaciones o si pudieron concurrir otros factores relacionados con las infraestructuras de saneamiento y drenaje. VOX reclama asimismo que se determinen las medidas correctoras necesarias para evitar que se repita un episodio similar.