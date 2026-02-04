Vox pide regular el acceso a dependencias municipales con prendas, como el burka, que impidan la identificación

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, llevará al próximo Pleno una iniciativa de cara a regular el acceso a dependencias municipales para garantizar la identificación, la seguridad y el correcto funcionamiento de los servicios públicos, de forma que pretende controlar el que nadie pueda entrar con un atuendo que impida su identificación.

En este sentido, Rouco ha recordado que en los edificios municipales se realizan actuaciones con efectos jurídicos, se presta atención directa al público y se gestionan datos personales, por lo que "la identificación visual del rostro resulta, en determinados servicios y trámites presenciales, un requisito funcional imprescindible", según una nota de prensa de Vox.

Por este motivo, plantea regular "una condición objetiva de acceso y uso de dependencias municipales, vinculada exclusivamente a la ocultación integral del rostro", con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien porte la prenda.

La regulación se aplicaría a cualquier atuendo que impida total o sustancialmente la identificación facial. La proposición plenaria incluye, "a título meramente enunciativo", según Vox, prendas como el niqab, el burka u otras de efecto equivalente, a lo que recalcan que la ocultación del rostro dificulta la seguridad y el normal desenvolvimiento del servicio público.

La propuesta se apoya en los artículos 10.1, 14 y 103.1 de la Constitución Española, así como en los artículos 25.2 y 84 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que amparan la capacidad de los ayuntamientos para fijar condiciones de acceso a sus instalaciones.

No obstante, Vox aclara en su iniciativa que la medida contempla excepciones, que podrán ser valoradas en casos debidamente acreditados por razones médicas, así como por motivos de salud pública o por exigencias de seguridad laboral.