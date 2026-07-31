Vox pide la reposición del pavimento del parque infantil de San Javier, en La Tenderina

Archivo - Vecinos en el barrio de La Tenderina. - IU - Archivo
OVIEDO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha instado al Equipo de Gobierno local a solventar el mal estado del parque infantil de San Javier, en el barrio de La Tenderina, pidiendo al Consistorio que actúe "de inmediato" para reponer el pavimento de caucho deteriorado.
La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha explicado en nota de prensa que el pavimento se encuentra "destrozado", con "abundantes socavones y ausencias de material", lo que supone "una situación inaceptable y un peligro para los niños y sus familias". Vox presentará un ruego en la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos para pedir esta actuación.
La formación ha recordado que existe un contrato específico para el mantenimiento del mobiliario urbano y de los juegos infantiles, cuyo alcance incluye el mantenimiento integral de las zonas de juegos infantiles, pistas polideportivas, aparatos gimnásticos, bancos y papeleras.