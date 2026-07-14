Vox pide respeto para la ciudad tras las críticas de Rodrigo Cuevas al modelo de San Mateo

Archivo - Fiestas de San Mateo 2025 en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha lamentado este martes las nuevas declaraciones realizadas por el artista Rodrigo Cuevas, en las que, a su juicio, vuelve a utilizar a la ciudad como ejemplo para transmitir una imagen negativa de la capital asturiana y de sus fiestas de San Mateo.

En concreto, el cantante afirmó que en Oviedo "quitaron las barracas populares y la fiesta hizo caput", presentando San Mateo como ejemplo de un modelo festivo fracasado. Unas palabras que, según Vox, constituyen una actitud reiterada de desprecio hacia la ciudad.

Peralta ha señalado que "los ovetenses merecen un mínimo de respeto" y ha criticado que "no se puede desacreditar a Oviedo y después pretender poner el broche final a las fiestas de San Mateo".

La edil ha recordado que "no es la primera vez que Rodrigo Cuevas carga públicamente contra Oviedo", aludiendo a entrevistas anteriores en las que el artista describió la ciudad como "un lugar cerrado, profundamente conservador y donde no había espacio para quien era diferente". A su juicio, "utilizar una experiencia personal para descalificar a toda una ciudad y a sus vecinos es profundamente injusto".

Asimismo, ha defendido que "los ovetenses son una sociedad acogedora, trabajadora y orgullosa de sus tradiciones" y ha rechazado que "se utilice el nombre de Oviedo para construir un relato negativo que no se corresponde con la realidad".

PIDEN COHERENCIA

Desde Vox han señalado que llevan años defendiendo un cambio en el modelo de las fiestas de San Mateo, "pero en sentido contrario al que plantean quienes pretenden convertirlas en un escaparate ideológico". En este sentido, abogan por "recuperar el auténtico espíritu popular", con mayor protagonismo de peñas, asociaciones vecinales y familias, y "sin chiringuitos ideológicos ni espacios utilizados para propaganda política con dinero público".

Por otro lado, la formación ha considerado "incoherente" que el artista haya aceptado ser el encargado de poner el broche final a las fiestas tras sus críticas. "Cada uno es libre de expresar sus opiniones, pero también debe ser coherente con ellas", ha indicado Peralta.

Finalmente, la portavoz ha afirmado que "Oviedo no necesita que nadie le venga a dar lecciones" y ha subrayado que su grupo seguirá proponiendo mejoras "desde el respeto a la ciudad y a sus vecinos, sin atacar a Oviedo para ganar titulares fuera de ella".

Vox Oviedo ha reiterado su compromiso con unas fiestas de San Mateo que "recuperen su esencia popular, fortalezcan las tradiciones ovetenses y sean motivo de orgullo para todos los vecinos", alejadas de "cualquier utilización sectaria o ideológica".