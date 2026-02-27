Vox pide responsabilidades políticas ante el "caos" en la gestión de la dependencia

La diputada regional de Vox Asturias, Sara Álvarez Rouco - VOX ASTURIAS

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en la Junta General el Principado de Asturias (JGPA) Sara Álvarez Rouco ha pedido este viernes explicaciones y responsabilidades políticas tras conocerse los "graves problemas" y el "caos" en la tramitación del sistema de dependencia en el Principado, donde la implantación de la denominada historia social única "ha provocado duplicidades documentales, retrasos masivos y miles de expedientes pendientes de resolución".

Vox ha explicado que según la información trasladada por la propia jefatura del servicio de Atención a la Dependencia, el sistema acumula cerca de 200.000 documentos duplicados, alrededor de 7.500 solicitudes aún pendientes, casi 3.000 personas a la espera de valoración y más de 1.400 revisiones sin resolver, una situación que desde Vox califican de "absolutamente inaceptable".

Álvarez Rouco considera que hay un problema estructural en la dependencia que el Gobierno socialista ha terminado convirtiendo en "un problema crónico".

La parlamentaria ha criticado que durante las explicaciones ofrecidas por los responsables técnicos "nadie asumiera responsabilidades y todo se atribuyera a otros departamentos, cuando la responsabilidad política es clara y corresponde a la consejera de Servicios Sociales".

La diputada ha recordado que la implantación de una herramienta informática de esta magnitud debía haberse acompañado de planificación, formación adecuada y mecanismos de contingencia. "Lo que no es normal es implantar un sistema sin personal formado, sin previsión ante errores en la migración de datos y sin un plan alternativo cuando aparecen fallos que afectan directamente a personas vulnerables", ha afirmado.

Desde Vox advierten de que el problema trasciende lo administrativo, ya que afecta a ciudadanos que dependen del sistema público para recibir cuidados esenciales. "Estamos hablando de personas mayores, dependientes y familias que necesitan atención inmediata. No pueden ser tratadas como números ni como marionetas de una mala gestión política", ha añadido Rouco.

Vox exige a la Consejería de Servicios Sociales que asuma responsabilidades políticas, garantice una gestión eficaz del sistema y adopte medidas reales que permitan resolver de forma urgente los expedientes pendientes y asegurar la atención que merecen las personas dependientes en Asturias.