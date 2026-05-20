Vox pide "rigor" al Ayuntamiento antes de comprar la antigua fábrica de loza de San Claudio

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta.
La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 14:58
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OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha anunciado que llevará a la Comisión de Urbanismo un ruego en el que advierte de que la antigua Fábrica de Loza de San Claudio y su parcela anexa, ya que presentan unos condicionantes que "deben analizarse previamente" a cualquier operación de compra.

En una nota de prensa, la formación ha recordado que el ámbito está clasificado actualmente como suelo de área industrial y que existen referencias sobre posibles afecciones hidráulicas, así como limitaciones legales para futuros usos e intervenciones en el complejo.

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, ha señalado que la administración local debe aclarar "con rigor" qué limitaciones y afecciones existen sobre la finca antes de acometer cualquier paso hacia su adquisición.

Asimismo, ha considerado "imprescindible" comprobar el alcance real de la inundabilidad y el impacto que tendría ante una eventual intervención pública.

Por todo ello, la iniciativa presentada plantea tres actuaciones concretas: realizar una consulta a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre el estado y las afecciones de los terrenos, recabar información ante la Dirección General de Patrimonio sobre la situación de cada edificio del conjunto industrial, y encargar un estudio técnico acerca de su conservación, las obras necesarias y el coste orientativo de una posible puesta en uso.

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