Vox pide "rigor" al Ayuntamiento antes de comprar la antigua fábrica de loza de San Claudio

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha anunciado que llevará a la Comisión de Urbanismo un ruego en el que advierte de que la antigua Fábrica de Loza de San Claudio y su parcela anexa, ya que presentan unos condicionantes que "deben analizarse previamente" a cualquier operación de compra.

En una nota de prensa, la formación ha recordado que el ámbito está clasificado actualmente como suelo de área industrial y que existen referencias sobre posibles afecciones hidráulicas, así como limitaciones legales para futuros usos e intervenciones en el complejo.

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, ha señalado que la administración local debe aclarar "con rigor" qué limitaciones y afecciones existen sobre la finca antes de acometer cualquier paso hacia su adquisición.

Asimismo, ha considerado "imprescindible" comprobar el alcance real de la inundabilidad y el impacto que tendría ante una eventual intervención pública.

Por todo ello, la iniciativa presentada plantea tres actuaciones concretas: realizar una consulta a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre el estado y las afecciones de los terrenos, recabar información ante la Dirección General de Patrimonio sobre la situación de cada edificio del conjunto industrial, y encargar un estudio técnico acerca de su conservación, las obras necesarias y el coste orientativo de una posible puesta en uso.