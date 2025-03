Vox pierde la reprobación a la consejera de Cultura por la gestión en Valgrande-Pajares

OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles la reprobación a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, por la gestión en materia de personal en la estación invernal Valgrande-Pajares.

El diputado de Vox Javier Jové ha sido el encargado de defender la moción en relación con los informes sobre la actuación del jefe de Explotación de Valgrande-Pajares, que decayó al no contar con el respaldo del resto de formaciones, desde la abstención de PP y Foro, a los votos en contra del PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

Para Jové, la comparecencia en sede parlamentaria del director de la estación, Javier Martínez Iglesias, fue "demoledora" al señalar que el jefe de explotación no está cualificado para el puesto. Asimismo, ha aprovechado para hacer mención a "otras chapuzas" como las relativas a la OSPA o Laboral Centro de Arte y Creación Industrial.

El diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares, ha optado por la abstención al considerar que la moción daba margen para pedirle a la Consejería "que actuase de alguna forma concreta y no quedarse únicamente en la reprobación". "A mi juicio, esa reprobación tiene, en el caso de la consejera, cierto tinte de injusticia", ha señalado, al no estar de acuerdo "con que por parte de la Consejería no se haya hecho nada".

Para la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha reprochado que se pida la reprobación por conflictos laborales, tanto en Valgrande-Pajares como en el caso de la OSPA o de Laboral. Además, ha lamentado que se haya instalado "una falsa sensación de inseguridad" en la estación de esquí. "No vamos a apoyar ese juego de a quién reprobamos hoy", ha apuntillado, afirmando que no tienen "ningún sustento".

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha recriminado a Vox que utilicen al director de la instalación "para insistir en esas difamaciones, a sabiendas de que ese señor no está aforado y podría tener que enfrentarse a responsabilidades jurídicas". "Es de una cobardía atroz utilizar como escudo a este señor para llevar a cabo su estrategia mafiosa contra el sindicato CCOO", ha advertido, mostrando su oposición a la moción.

Desde el PP, que se ha abstenido, Pedro de Rueda ha incidido en que si no hubo problemas en la estación en los últimos seis años ante la ausencia del jefe de explotación ha sido porque el director tapó "sus carencias". "La gestión es desastrosa y no hay por donde cogerla", ha dicho, señalando responsabilidades en el Principado.

Por su parte, la socialista Noelia Macías considera que este es un nuevo capítulo del "irresponsable espectáculo político, protagonizado por la extrema derecha en comandita con la derecha, que lo único que está consiguiendo es sembrar dudas malintencionadas sobre un equipamiento emblemático" con el fin de "atacar a la consejera y al gobierno". "Por más que se empeñen, este equipamiento vive un buen momento", ha aseverado, lamentando que no les interesan explicaciones sino sembrar "ruido".