Vox pone en duda la ejecución en plazo de las obras de las piscinas del Parque del Oeste

Archivo - Piscinas municipales del Parque del Oeste en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo lleva a la Comisión de Urbanismo una batería de preguntas sobre la rehabilitación integral del edificio de las piscinas del Parque del Oeste, después de que, en abril de 2026, se incorporara al expediente un informe técnico que justifica una modificación del proyecto por importe de 421.685 euros.

Se trata de un proyecto que para financiarse con fondos europeos debe estar finalizado en poco más de un mes, por lo que cualquier retraso puede poner en peligro la financiación y obligar al Ayuntamiento de Oviedo a asumir los casi 3 millones de euros de las obras, modificado incluido.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta señala ha señalado este jueves que el equipo de gobierno debería asegurar que el modificado del proyecto no afectará a los plazos de ejecución y a la financiación europea.

La edil subraya que la obra se adjudicó el 16 de enero de 2026 y que, con un plazo de ejecución de cinco meses, debía quedar terminada a finales de junio, pero advierte que ahora se suman plazos de ejecución de las obras de un modificado, que además hasta la fecha no está aprobado. "Creemos que es necesario que este equipo de gobierno proceda a ampliar y aclarar la información sobre los plazos previstos para la aprobación del modificado, sobre los plazos de ejecución del mismo y sobre las consecuencias del mismo en los plazos de ejecución de la obra", apunta.

Peralta critica además que los propios técnicos municipales advirtieran ya de 'la existencia de un riesgo de pérdida de Fondos Europeos por los plazos de ejecución de la obra' y de que, en caso de pérdida, el Consistorio tendría que asumir la parte financiada con el MRR con fondos propios. "Desde la concesión de los fondos europeos en junio de 2023 hasta junio de 2026 había un margen para su ejecución de casi tres años y, sin embargo, este equipo de gobierno ha sido incapaz de tramitar con la antelación y margen de tiempo suficiente, los contratos necesarios", sostiene la edil.

Y concluye preguntando: "¿Cómo va a proceder el Ayuntamiento si se perdieran los fondos europeos, y si el Consistorio puede asegurar que las obras, incluidas las modificaciones previstas, estarán finalizadas antes del 30 de junio de 2026?".