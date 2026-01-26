Vox pregunta por el límite máximo de peso de los vehículos que acceden al Casco Histórico

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo preguntará en la Comisión Plenaria de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación sobre límite de peso de los vehículos que acceden al Casco Histórico de la ciudad.

Según explica la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, su grupo municipal viene observando la entrada de vehículos de gran tonelaje por las calles del Casco Antiguo, con el consiguiente riesgo de deterioro de sus elementos patrimoniales".

Según recuerda, en otras zonas urbanas singulares, el propio Ayuntamiento ha informado de que el máximo tonelaje permitido, o técnicamente adecuado para no provocar daños en los elementos estructurales, es de 3.300 kilos.

Ante esta situación, Vox quiere conocer cuál es el límite de peso actualmente vigente o recomendado dentro del recinto de mayor valor histórico y turístico de la ciudad. "Debemos garantizar la protección del patrimonio y, al mismo tiempo, asegurar una regulación clara para los vehículos de carga y servicio que acceden a esta zona", señaló Peralta.

La formación considera que el Ayuntamiento debe detallar qué tipo de vehículos pueden circular por el Casco Histórico y bajo qué condiciones. "Para evitar daños en el pavimento, los edificios y el mobiliario urbano de una zona emblemática que todos los ovetenses debemos preservar", dijo Sonsoles.