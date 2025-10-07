Vox presenta una enmienda a la totalidad al proyecto de reforma del IRPF, que tacha de "cosmética e insuficiente"

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de modificación del IRPF impulsado por el Gobierno del Principado, al considerar que se trata de una medida "cosmética e insuficiente" que no resuelve los problemas estructurales del sistema fiscal asturiano.

Segñun ha explicado este martes la formación en nota de prensa, el diputado regional de Vox Gonzalo Centeno ha explicado que el proyecto presentado por el Ejecutivo "no corrige el modelo fiscal injusto que asfixia a los asturianos" y solo pretende "maquillar las cuentas para tapar el fracaso económico de Barbón".

Para Vox, esta reforma "no responde a una estrategia integral de crecimiento", ya que explican que el Gobierno socialista ha incrementado la recaudación tributaria en más de 1.500 millones de euros desde 2019, mientras el PIB regional apenas ha crecido un 2,6% acumulado en el mismo periodo y el número de autónomos ha caído en más de 3.400.

"No se puede hablar de alivio fiscal cuando los ingresos por impuestos baten récords y los indicadores económicos continúan estancados", señala la formación en la enmienda. El documento también subraya que, pese a este aumento de ingresos, Asturias mantiene una presión fiscal efectiva superior en un 8,7% a la media nacional, y que el impacto de la reforma anunciada "será insignificante en términos de renta disponible".

Junto a esto, Vox ha mencionado que el Principado ha mantenido" un déficit presupuestario acumulado superior a los 400 millones de euros en los últimos ejercicios", lo que en su opinión demuestra que "no existe una verdadera contención del gasto político ni una reducción del tamaño de la Administración".