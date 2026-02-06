Vox presenta un recurso contencioso-administrativo contra la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, este lunes frente al Consistorio. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha anunciado este viernes la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entró en vigor el 1 de enero de 2026 y restringe la movilidad de los ovetenses con criterios ideológicos e injustos.

En un comunicado, su portavoz, Sonsoles Peralta, ha calificado la ZBE como "injusta, abusiva y recaudatoria", ya que, a su modo de ver, "penaliza a las familias humildes que no pueden cambiar de coche y restringe derechos fundamentales como la libertad de movimiento".

Peralta ha argumentado que esta decisión "responde exclusivamente a intereses políticos e ideológicos". "No permitiremos que el PP de Canteli decida cómo tenemos que movernos", ha sentenciado.

Con este movimiento, Vox busca "paralizar la implementación de esta ZBE", cuyo ámbito está formado por dos anillos: el interior, conformado por las áreas de El Antiguo hasta la Escandalera; y el exterior, delimitado por el anillo de la Ronda Sur y Norte interior, limitando el acceso según la etiqueta ambiental del vehículo.

Peralta ha asegurado que Vox "sustenta su recurso en la falta de justificación ambiental y en el carácter presuntamente intrusivo de la medida, especialmente por la instalación de cámaras de vigilancia". Junto a esto, ha afimrado que "no existe un informe técnico que respalde la necesidad de la ZBE".

Peralta ha destacado que su formación ya ha presentado alegaciones a esta medida, rechazadas por el equipo de gobierno y ahora recurre judicialmente, exigiendo paralización inmediata por falta de justificación técnica y social".