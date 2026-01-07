Vox propone sustituir los Puntos Violeta por Puntos de Información y Seguridad en las fiestas del concejo

Archivo - Caseta del Punto violeta instalado en Oviedo con motivo de las fiestas de San Mateo 2023 - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo va a presentar este jueves en el Pleno, una moción de urgencia para eliminar los Puntos Violeta/Respeto previstos por el Ayuntamiento en fiestas como San Mateo, San Juan, carnaval y celebraciones de barrios, y sustituirlos por Puntos de Información y Seguridad integrados en los dispositivos especiales de la Policía Local y demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La iniciativa pretende que estos recursos "sean realmente útiles para toda la ciudadanía, con independencia de su sexo, edad u origen, y sin convertir la seguridad en un instrumento de propaganda ideológica".

Recuerda Vox que los Puntos Violeta los han definido como instrumentos promovidos por el Ministerio de Igualdad, para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres.

Sonsoles Peralta denuncia que los actuales Puntos Violeta "no han demostrado eficacia alguna en la reducción de las agresiones sexuales y se han convertido en meros altavoces del feminismo radical y de la llamada ideología de género".

"Mientras se dedican recursos públicos a estructuras ideologizadas, se deja en un segundo plano la labor de quienes de verdad garantizan la seguridad en nuestras calles: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local", lamentó la concejala de Vox.

Peralta subraya que el proyecto municipal de Puntos Violeta/Respeto "es discriminatorio porque centra la atención únicamente en un tipo de violencia y en un solo perfil de víctima, excluyendo de facto a hombres y a cualquier otra persona que pueda sufrir una agresión". "La violencia no tiene sexo y Oviedo debe ser una ciudad segura para todos, no solo para quienes encajan en el relato de la izquierda", insiste Vox.

Desde Vox plantean la creación de Puntos de Información y Seguridad que sean "neutrales, sin carga ideológica, atendidos y coordinados dentro del dispositivo de seguridad de las fiestas, y capaces de canalizar cualquier incidencia, agresión o necesidad de ayuda que se produzca en los entornos festivos".

"Lo que necesitan los ovetenses son más medios policiales, mejor coordinación y protocolos claros, no carpas ideológicas que ni previenen la violencia ni protegen de forma efectiva a las posibles víctimas", concluye la portavoz.