Vox rechaza la expropiación del taller de Barros, propiedad de Duro, y acusa a IU de "ataque a la propiedad privada"

Archivo - El diputado de Vox Asturias Gonzalo Centeno en un Pleno de la Junta General. - VOX - Archivo

OVIEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha mostrado este viernes su rechazo a la proposición de ley presentada por IU para declarar de utilidad pública el taller de Barros (Langreo) y proceder a su expropiación. La iniciativa de la formación de izquierdas busca facilitar la implantación de la empresa Indra en Langreo, una medida que el parlamentario ha calificado como un "grave ataque a la propiedad privada" y un ejemplo del "intervencionismo económico de la izquierda".

Centeno ha cuestionado la propuesta al criticar que se intente "intervenir en la actividad económica de las empresas mediante la expropiación de sus activos". En este sentido, ha censurado que se retire la propiedad a las compañías para "dirigir la política empresarial por las bravas", llegando a calificar la iniciativa como "puro soviet".

El parlamentario de Vox ha apuntado que "el deterioro industrial de las Cuencas no puede atribuirse a la empresa privada, sino a décadas de políticas socialistas". Según ha expuesto, la pérdida del 80 por ciento de la industria y del 40 por ciento de la población en la cuenca del Nalón se ha producido por el "desmantelamiento mediante políticas públicas completamente erróneas"durante cincuenta años de socialismo en Asturias".

Centeno ha defendido que el papel de las administraciones debe centrarse en crear un entorno favorable para la inversión en lugar de intervenir en las decisiones de las compañías. "El Estado tiene que promover las condiciones para que el entorno económico, fiscal y laboral sea favorable a la creación de riqueza y a la implantación de empresas, no dirigir su actividad ni expropiar sus activos. Eso es la colectivización. Eso es el soviet. Y todos conocemos ya los resultados de este tipo de políticas", ha afirmado.

Por otra parte, el diputado se ha referido de forma irónica al respaldo de Izquierda Unida a un proyecto vinculado a la industria de defensa, al señalar que los miembros de dicha organización "se han hecho belicistas". Finalmente, ha concluido que Asturias requiere "expropiar menos" y "regalar menos millones" a empresas elegidas de la SEPI como Duro Felguera, apostando en su lugar por una política fiscal "beneficiosa y competitiva" que atraiga empresas y empleo.