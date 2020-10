Vox rechaza los grupos internivel y destaca los "peores resultados" de los alumnos de colegios rurales

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento asturiano ha rechazado este miércoles la propuesta de Vox que pedía instar al Gobierno a eliminar los grupos internivelares que se han instaurado en colegios de las zonas urbanas. El diputado de Vox, Ignacio Blanco, ha aprovechado la exposición de motivos de la moción para destacar los peores resultados que ha asegurado obtienen desde hace años los alumnos de los Colegios Rurales frente a los de la zona urbana. Lo ha hecho después de que la consejera de Educación defendiese los grupos internivel por existir desde hace mucho tiempo en los Colegios Rurales Agrupados (CRA).

Así, Blanco ha asegurado que son varios los organismos internacionales que determinan que el alumnado de los centros educativos urbanos obtienen mejores resultados que los de la zona rural en todas las competencias.

"El informe PISA establece una gran diferencia en resultados en competencias evaluadas y los centros urbanos superan en todos los años y en todas las competencias a los de las zonas rurales. Ese es el gran sistema que la consejera quiere exportar", ha dicho Blanco, lo que ha despertado las críticas de casi la totalidad de los grupos parlamentarios.

A pesar de las críticas sobre la exposición de motivos la propuesta de Vox fue apoyada por el PP, Ciudadanos y Foro. Por su parte PSOE, Podemos e IU mostraron su rechazo a la misma.

Ignacio Blanco ha indicado que la petición que su grupo lleva a la Cámara no es más que lo que les piden los padres de los alumnos de estos grupos internivel. Ha manifestado además que los mismos se han creado "a última hora, sin ningún tipo de diálogo y por falta de recursos".

"Estos grupos son un auténtico atropello", ha manifestado Blanco que ha vuelto a señalar en la Cámara las consecuencias para los alumnos que participan en los mismos. "Que los eliminen es lo que directamente nos piden las Ampas", añadió.

Desde el PP la diputada Gloria García ha criticado la exposición de motivos del diputado de Vox y ha asegurado que "es falso de toda falsedad que la escuela rural obtenga peores resultados en el informe PISA".

"Mi grupo únicamente vota a favor de la petición de la moción pero no a favor de la exposición de motivos de Vox", ha dicho García que ha manifestado que esos grupos internivel no son una medida pedagógica sino una medida economicista para ahorrar en contratación del profesorado.

Así, ha insistido en que "no hay ni una sóla circular de consejería para formar esos grupos internivel, ni un sólo criterio pedagógico". "Muchas familias se enteraron el primer día que sus hijos salieron del colegio diciendo que les habían mezclado con otros cursos", ha dicho.

Desde Ciudadanos también han dado su apoyo a la iniciativa de Vox y han indicado que los padres afectados no entienden el sentido de estos grupos. También el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha apoyado la eliminación de estos grupos pero en su caso si ha lamentado que Blanco haya aprovechado para atacar a las escuelas rurales.

RECHAZO A LA PROPUESTA Y CRÍTICAS A BLANCO

La diputada socialista Mónica Ronderos ha aprovechado su intervención para mostrar su apoyo a todos los docentes y ha dejado patente la "absoluta" confianza del Grupo Socialista en los y las docentes asturianos "perfectamente preparados, tanto en la escuela pública como en la escuela rural".

"No utilicen a la comunidad educativa, no denosten la actividad docente. Dejen de jugar con el nerviosismo de las familias en una situación excepcional", ha pedido a Vox.

Más crítica ha sido la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez que ha asegurado que "pocas veces ha asistido a un ataque tan virulento y perverso al ámbito rural en esta Cámara".

"Lo dicho aquí --en referencia a las palabras de Blanco-- es de una incapacidad de leer informes que me deja espeluznada, decir esas barbaridades aquí es no conocer en absoluto el ámbito rural y de una gran perversión. En este Parlamento no se puede permitir que se ataque a los profesionales de la escuela rural de ese modo", ha indicado Nuria Rodríguez.

Por su parte la diputada de IU, Ángela Vallina, ha lamentado que Vox busque en "todos y cada uno de los ámbitos posibles la confrontación, aumentar la indignación de la ciudadanía". "Esta moción solo pretende mantener abierta una situación conflictiva", ha indicado Vallina que ha recordado que en Madrid si que existen estos grupos.

OTRAS PROPUESTAS

Por otra parte La Junta General del Principado ha aprobado este miércoles instar al Consejo de Gobierno a impulsar el diálogo con la comunidad educativa y las asociaciones y profesionales especialmente concernidos para acordar en ese marco los aspectos esenciales del decreto que regule la atención a la diversidad educativa.

Lo ha hecho a propuesta de IU que ha presentado al Pleno una moción en la que también se reclama que el Gobierno convoque urgentemente a las asociaciones de padres y madres de las alumnas y alumnos de grupos internivelares para determinar con ellos y con el resto de la comunidad educativa si son necesarios, y acordar, en

su caso, una revisión de los criterios de conformación de los mismos que no atente contra la igualdad educativa.

En este punto la diputada de IU, Ángela Vallina, ha indicado que su propuesta nada tiene que ver con la de Vox, que solicitó también en el Pleno la supresión de los grupos internivelares. Así Vallina ha indicado que su intención es reclamar el diálogo con las asociaciones para tener en cuenta su percepción de una medida de gran sensibilidad.

Por último, en su moción IU pedía a la Junta instar al Gobierno a no discriminar a las alumnas y alumnos con adaptaciones curriculares significativas, garantizando que puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si aprueban todas las asignaturas, especialmente en los casos en los que esas adaptaciones no son más de dos y no se refieren simultáneamente a Lengua y Matemáticas, para que puedan seguir progresando en sus estudios

y prevenir el fracaso escolar en ese ámbito. Esta cuestión fue enmendada por el PSOE que consideró que esta cuestión ya se cumple.

La diputada de IU, Ángela Vallina, ha manifestado en la defensa de la inicitiva que lo que se pide es lo que el Gobierno debería hacer de motu propio. Ha indicado además que ni en estos tiempos tan difíciles se pueden aceptar recortes en esta materia.

Los socialistas han presentado dos enmiendas a la moción de IU, adegurando que comparte con IU la necesidad de impulsar el diálogo. Desde Podemos ha lamentado que el mal uso de los grupos internivel por parte del PSOE para lograr que no sea entendido por lo que, al igual que IU ha defendido el diálogo con las familias como única vía de solución y ha considerado muy oportuna la propuesta de IU.