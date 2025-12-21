Vox rechaza el Plan Estratégico de Cultura por su "sesgo ideológico"

Alejandra González - VOX

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha mostrado este domingo su rechazo al Plan Estratégico de Cultura de Oviedo 2035 por su "sesgo ideológico", además de "por su lenguaje progresista alineado con la Agenda 2030 y por ser una clara amenaza a la pluralidad lingüística asturiana, exigiendo un documento libre de etiquetas que defienda la cultura de todos".

Vox reconoce la importancia de posicionar Oviedo en el mapa cultural europeo, y más aún conseguir ser Capital Europea de la Cultura en 2031, para poner en valor y transmitir su herencia cultural, histórica y artística. Sin embargo, rechaza planes que "degraden la cultura con obsesiones de la izquierda, como la promoción de la tauromaquia, que es totalmente ignorada o el abandono del Patrimonio como la Fábrica de Gas".

"Nosotros insistimos en proteger la identidad asturiana y española frente a nacionalismos perniciosos", señala la concejal de Vox Alejandra González. "Vox defiende una cultura de todos y para todos, sin etiquetas y que no sea utilizada con intereses ideológicos o partidistas. Nosotros sí apoyaríamos un documento estratégico, bien planificado, argumentado y libre de sesgos, lenguaje o alusiones ideológicas", ha comentado.

Analizado el documento, ha indicado qeu la razón de su voto en contra se sustenta en las discrepancias en cuanto al fondo del mismo ya que se basa en la Agenda Urbana de Oviedo, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, frente a la cual, Vox se opone "de forma contundente por los estragos que está provocando a nivel social, económico y moral en nuestra nación".

"¿Es realmente necesario para hablar, fomentar y poner en valor nuestra cultura utilizar deliberadamente semejante lenguaje ideológico alineado con una agenda progresista? Este equipo de gobierno sigue el juego de la izquierda y pactan con los comunistas porque son lo mismo", concluye Alejandra González.