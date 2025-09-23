Vox rechaza la propuesta de Ordenanzas Fiscales para el año próximo y exige volver a las tarifas de 2024

La portavoz de Vox en Gijón, Sara Álvarez Rouco, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - VOX GIJÓN

"El Gobierno presume de congelar tarifas en 2026 después de haber aplicado incrementos de hasta un 20% en 2025", critica

GIJÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox ha mostrado este martes su rechazo frontal a las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales presentadas por el Gobierno local, al considerar que contemplan incrementos "generalizados" en los precios públicos de los servicios municipales.

En este sentido, la portavoz de Vox en Gijón, Sara Álvarez Rouco, que ha comparecido en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha defendido la congelación o incluso rebaja de todas las tasas municipales, según una nota de prensa de Vox.

"No debería registrarse ni una sola subida", ha apostado Rouco, quien se ha quejado de subidas en los precios del Patronato Deportivo Municipal (PDM) en las Ordenanzas de 2025.

Según la portavoz de Vox, estas subidas han generado "disconformidad y protesta" entre los usuarios, a lo que ha remarcado que no se puede financiar el PDM castigando a los ciudadanos.

Respecto a 2026, Vos ha señalado que "el Gobierno local presume de congelar tarifas, pero lo hace después de haber aprobado fuertes subidas en 2025". "Congelar después de subir no es un alivio, es un engaño", ha agregado.

En el caso del servicio de Grúa Municipal, ha indicado que también se prevé un aumento de tarifas. Sobre esto, Rouco ha abogado antes de plantear cualquier subida por publicar el coste real del servicio, para confirmar si es apropiado el incremento planteado. "Aun así, desde Vox seguiríamos defendiendo la congelación o incluso la rebaja", ha asegurado.