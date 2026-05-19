Vox reclama al Ayuntamiento medidas urgentes ante el preocupante aumento del sinhogarismo en Oviedo

Alejandra González - VOX

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha emitido este martes una nota de prensa en la que muestra su preocupación ante el incremento de personas sin hogar en la ciudad. Desde la formación consideran que la situación exige medidas urgentes por parte del equipo de gobierno en materia de exclusión social y atención a los colectivos más vulnerables.

La concejal de Vox Alejandra González ha dicho que las cifras del sinhogarismo en la ciudad son "muy preocupantes". Considera que el equipo de gobierno tiene que poner en marcha "soluciones reales", para quienes hoy no tienen un techo.

González advierte de que detrás de este problema hay perfiles cada vez más diversos, entre ellos jóvenes, trabajadores con empleo precario y personas mayores.

Desde Vox Oviedo consideran imprescindible reforzar los recursos de atención social, mejorar la coordinación con las entidades que trabajan en primera línea y, sobre todo, impulsar políticas que ataquen el origen del problema.

"No basta con parchear la emergencia; hay que proteger a los colectivos más vulnerables que no sólo necesitan asistencia puntual, necesitan procesos reales de recuperación, con seguimiento y atención socio sanitaria", ha defendido la edil.

Asimismo, la concejal ha subrayado que, el Consistorio debe asumir su responsabilidad y ofrecer una estrategia clara. "El problema del sinhogarismo no puede seguir abordándose con soluciones genéricas que no distinguen entre perfiles ni necesidades, Oviedo necesita respuestas. Si una política asistencial se cronifica, significa que el sistema está fallando", ha añadido.

Vox Oviedo insiste en que seguirá reclamando medidas concretas para dar solución a esta problemática y reclama al Ayuntamiento: "Un compromiso real en el que se elimine la burocracia y se ponga en marcha un modelo eficaz, centrado en la recuperación y en la dignidad de las personas", concluye Alejandra González.