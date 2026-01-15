Vox reitera su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica y advierte que "Asturias siempre pierde"

Rueda de prensa de la diputada de Vox en la Junta General Sara A. Rouco sobre el efecto del nuevo sistema de financiación autonómica propuesto en los servicios del Principado. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en la Junta General, Sara Álvarez Rouco, ha criticado este jueves el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central, al que ha calificado de "fallido, desigual, generador de tensiones y fuente constante de desequilibrios". Lo ha hecho durante una rueda de prensa, en la que también ha cuestionado la gestión del Ejecutivo asturiano.

Álvarez Rouco ha asegurado que el nuevo modelo beneficiará a las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal en detrimento de regiones como Asturias. "Se confirma un cambio en el modelo en el que Asturias pierde siempre", ha afirmado.

Según la diputada, en los próximos años el Principado afrontará "más mayores, más necesidades sanitarias y menos financiación real". Según Rouco, ha puesto varios ejemplos para demostrar cómo este nuevo modelo de financiación perjudicará a Asturias, como la sanidad, la demografía o la dependencia.

"En sanidad tenemos más mayores, más gastos pero menos recursos. Asturias ya sabemos que es una de las regiones más envejecidas del país, lo que implica más consultas, más ingresos hospitalarios y más operaciones. Pero este modelo no lo compensa, no compensa el sobrecoste sanitario actual", ha explicado.

Sobre la demografía, Álvarez Rouco ha señalado que "Asturias pierde en población laboral de 20 a 50 años y el gobierno de Barbón se felicita por ganar población mayor del 65". "Con esta realidad demográfica va a aumentar la presión sobre la sanidad y sobre los servicios sociales, mientras la financiación no se ajusta a esta realidad", ha advertido.

En cuanto a la dependencia, la diputada ha recordado que "en 2024 murieron más de 1.400 asturianos" esperando esta prestación y ha asegurado que el nuevo modelo hará que estos datos "solo puedan ir a peor".

CRÍTICAS A LOS DIRIGENTES ASTURIANOS

Durante la rueda de prensa, Álvarez Rouco ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al consejero de Hacienda y portavoz, Guillermo Peláez, de mostrar "incapacidad" frente al Gobierno central. "Ambos son una vergüenza para Asturias y para los asturianos", ha dicho.

También ha criticado la postura de la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, por caer "rendida" ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y mostrarse partidaria de un modelo que favorece a las comunidades con mayor aportación fiscal, "sobre todo, cuando un día antes rechazaba de plano la propuesta".

La diputada de Vox también ha rechazado el marco autonómico actual y ha defendido un modelo de "visión nacional de los servicios públicos y los impuestos". "Solo teniendo una visión nacional de los servicios públicos y de los impuestos puede garantizarse que las prestaciones lleguen a todos los españoles independientemente de la parte de España donde residan", ha afirmado.

Por último, la diputada de Vox ha concluido afirmado que "la reforma del modelo de financiación solo traerá más división y más pobreza en las zonas olvidadas de la zona rural, lo cual afecta directamente a Asturias". "Y lo vamos a repetir, este modelo de financiación, el nuevo modelo, es un modelo que quiebra totalmente el modelo socialista", ha añadido.