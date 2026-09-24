Vox reivindica recuperar San Mateo como la gran fiesta de Oviedo y no como "un festival de diez días"

Sonsoles Peralta - VOX OVIEDO

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en Oviedo ha realizado este jueves un balance de las fiestas de San Mateo 2026 y ha solicitado un cambio en el modelo de fiestas que permita recuperar su carácter "popular, familiar y tradicional".

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, reclama que San Mateo sea la gran fiesta de la ciudad y no "un festival de diez días".

"Nuestras fiestas no pueden medirse únicamente por el cartel de artistas o por el funcionamiento de los grandes conciertos, ni convertirse en un festival de diez días. Necesita volver a ser la gran fiesta de Oviedo. Los conciertos son una parte, pero San Mateo tiene que ser muchísimo más", ha dicho Peralta.

La formación reivindica recuperar las calles y plazas como escenarios fundamentales de las fiestas, combinando grandes actuaciones con conciertos gratuitos, programación familiar, tradición y actividades para diferentes generaciones.

"Queremos salir a la calle y saber que estamos en San Mateo. Que haya música, ambiente, familias y tradición y que recuperemos también espacios emblemáticos de Oviedo para nuestras fiestas", sostiene Peralta.

La portavoz propone, además, descentralizar parte de la programación para llevar San Mateo a los barrios. "El centro debe seguir siendo el corazón, pero las fiestas tienen que llegar mucho más lejos. Llevar actividades a los barrios significa acercar San Mateo a los vecinos y generar también oportunidades para su comercio y su hostelería", ha explicado.

Vox defiende igualmente recuperar el protagonismo de las peñas, asociaciones y sociedad civil ovetense. "Las fiestas no deberían ser únicamente algo que el Ayuntamiento contrata y los ciudadanos consumen. Queremos que Oviedo vuelva a participar en sus propias fiestas", ha explicado.

Aunque la formación mantiene, no obstante, su rechazo a que las casetas municipales se conviertan en espacios de propaganda o activismo político. "Asociaciones, peñas y sociedad civil, sí; chiringuitos políticos, no. San Mateo pertenece a todos los ovetenses, piensen como piensen", denuncia la edil.

Peralta reclama finalmente reforzar las tradiciones, la gastronomía, la música y el folclore asturianos para recuperar una identidad propia.

"Un artista puede actuar hoy en Oviedo y mañana en cualquier otra ciudad. Lo que nadie puede copiar es Oviedo y nuestra forma de celebrar. No queremos menos San Mateo; Queremos mucho más San Mateo: más calle, más barrios, más familias, más tradición y más Oviedo. Ese es el modelo que queremos recuperar", concluye Peralta.