Vox rendirá homenaje a las víctimas del terrorismo en Avilés este martes 11 de agosto

Archivo - La presidenta de Vox Asturias y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Junta General del Principado, Carolina López. - VOX - Archivo

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado la celebración de su tributo anual a las víctimas del terrorismo y a sus familias. El acto organizado por la formación tendrá lugar este martes 11 de agosto a las 20.00 horas en el Hotel Palacio de Ferrera de Avilés.

La cita contará con la presencia del portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez; de la presidente de Vox Asturias y portavoz parlamentaria, Carolina López; de la portavoz de Vox en Avilés, Arancha Martínez; y de la delegada territorial de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en Asturias, Ana Isabel Díaz.

Desde la formación afirman que la memoria, la dignidad y la justicia no prescriben. "Los españoles no podemos olvidar a quienes fueron asesinados por defender nuestra libertad y nuestra Nación tras largas décadas de una violencia brutal, premeditada y cobarde que ha dejado cientos de muertos y miles de afectados entre civiles, niños, políticos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", han señalado.

Vox destaca de forma especial el papel de los agentes que expusieron su vida para erradicar la "lacra criminal", calificándolos como "un referente absoluto en la defensa de la libertad".

En este sentido, desde Vox insisten en la importancia de trasladar a las nuevas generaciones la historia real de lo que supuso el terrorismo en España. "Es fundamental transmitir a los más jóvenes lo que ocurrió para que las víctimas no caigan en el olvido y reciban el reconocimiento y apoyo que merecen. Que nadie dude jamás de quiénes han sido los héroes y quiénes los verdugos; en Vox estaremos siempre del lado de las víctimas", han insistido.